Як стаж впливає на час виходу на пенсію?

Вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу, повідомляє ПФУ.

Наразі ці вимоги такі:

  • для виходу на пенсію в 60 років, мінімум складає – 33 роки страхового стажу;
  • в 63 роки мінімум – 23 роки страхового стажу;
  • в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зверніть увагу! Вимоги до кількості стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 роки будуть зростати до 2028 року, повідомляє 7eminar.

37 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 60 років. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що:

  • особа мала дохід 10 000 гривень;
  • йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо враховувати наведені вище дані, пенсійна виплата складе орієнтовно – 4 тисячі гривень.

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Які ще нюанси важливо знати, при виході на пенсію?

  • Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах міського транспорту. Також ця пільга поширюється на приміську залізницю, тобто, наприклад, електрички.

  • Українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення пенсії у майбутньому. Зокрема, завдяки індексації чи перерахунку. Наприклад, як це відбулося у квітні. Саме у цей період було здійснено перерахунок пенсій, що торкнувся виключно працюючих пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу. Або ж процедура проводилась у випадку, коли з останнього перерахунку (призначення) виплати пройшло не менш як 2 роки.