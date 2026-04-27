Як стаж впливає на час виходу на пенсію?
Вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу, повідомляє ПФУ.
Читайте також Ще одна категорія українців отримає популярну надбавку: додаткові 2 600 гривень щомісяця
Наразі ці вимоги такі:
- для виходу на пенсію в 60 років, мінімум складає – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки мінімум – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Зверніть увагу! Вимоги до кількості стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 роки будуть зростати до 2028 року, повідомляє 7eminar.
37 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 60 років. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що:
- особа мала дохід 10 000 гривень;
- йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Якщо враховувати наведені вище дані, пенсійна виплата складе орієнтовно – 4 тисячі гривень.
Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Які ще нюанси важливо знати, при виході на пенсію?
Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах міського транспорту. Також ця пільга поширюється на приміську залізницю, тобто, наприклад, електрички.
Українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення пенсії у майбутньому. Зокрема, завдяки індексації чи перерахунку. Наприклад, як це відбулося у квітні. Саме у цей період було здійснено перерахунок пенсій, що торкнувся виключно працюючих пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу. Або ж процедура проводилась у випадку, коли з останнього перерахунку (призначення) виплати пройшло не менш як 2 роки.