Як стаж впливає на час виходу на пенсію?

Вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу, повідомляє ПФУ.

Наразі ці вимоги такі:

для виходу на пенсію в 60 років , мінімум складає – 33 роки страхового стажу;

, мінімум складає – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум – 23 роки страхового стажу;

мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зверніть увагу! Вимоги до кількості стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 роки будуть зростати до 2028 року, повідомляє 7eminar.

37 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 60 років. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що:

особа мала дохід 10 000 гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо враховувати наведені вище дані, пенсійна виплата складе орієнтовно – 4 тисячі гривень.

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Які ще нюанси важливо знати, при виході на пенсію?