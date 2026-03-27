Яка пенсію буде з урахуванням 33 років стажу?

Розрахувати майбутню виплату можливо за допомогою Пенсійного калькулятора. Зокрема можна дізнатися, скільки отримає особа з 33 роками стажу.

Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 60 років (а стаж у 33 роки це дозволяє) та має мінімальну зарплату, то її виплата становитиме 3 126 гривень.

Нагадаємо! Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році встановлена у розмірі 8647 гривень. Раніше "мінімалка" була 8 тисяч гривень рівно. До цього розмір мінімальної оплати праці переглядали ще у 2024 році.

Водночас при такому самому стажі, але більшій зарплатні – 10 тисяч гривень – виплата збільшується. І от людина вже може отримати 3 615 гривень пенсії у майбутньому.

Але слід одразу зазначити, що на розмір пенсії впливає ще й низка умов. Наприклад, якщо особа перебуває не на "загальних умовах", а є суддею чи військовим, то її виплата зазнає змін.

Також слід враховувати "нововведення" від Пенсійного фонду. Річ у тім, що цьогоріч змінилися вимоги страхового стажу щодо виходу на пенсію.

З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років (як чоловікам, так і жінкам) слід мати 33 роки стажу.

Вийти на відпочинок у 63 роки можливо за наявності не менше 23 років стажу.

Якщо ж йдеться про 65 років – щонайменше 15 років стажу.

Важливо! Якщо українець або українці має менше як 15 років стажу, то при досягненні 65 років вона матиме право на отримання соціальної допомоги замість пенсії.

