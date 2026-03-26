Кому перерахують виплати з 1 квітня?

Мова йде про пенсіонерів, які продовжують працювати, про що зазначає Пенсійний фонд.

Тобто літні люди, які після призначення пенсії офіційно працювали, та за них сплачено (або ж вони самостійно за себе сплатили) єдиний соціальний внесок, кожні два роки мають право на перерахунок пенсії.

Пенсійна виплата може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено. Але якщо доцільно – зокрема й заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку.

Перерахунок пенсії проводиться:

з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії – якщо заяву подано до 15 числа включно; з першого числа наступного місця, якщо заяву подано після 15 числа.

Автоматичний перерахунок проводиться, якщо людина після попереднього перерахунку продовжила працювати та на перше березня року (у якому здійснюється перерахунок) набула 24 місяці страхового стажу, або відпрацювала менше ніж 24 місяці, але після призначення пенсії пройшло два роки.

Пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму вже після звільнення з роботи, – уточнили у повідомленні.

– уточнили у повідомленні.

Зверніть увагу! Пенсіонери в Україні зобов'язані повідомляти про своє працевлаштування чи звільнення з роботи, бо деякі доплати передбачені лише для непрацюючих літніх людей. Про це йдеться зокрема у Законі України "Про пенсійне забезпечення".

