Чи проіндексували вікові надбавки у березні?
Попри проведену індексацію пенсій, вікові надбавки в Україні не переглядаються і зберігаються на раніше встановленому рівні.
Цікаво Індексація минула, а доплата не з’явилась: кого держава залишила без грошей
Як пояснюють у територіальних органах Пенсійного фонду України, такі доплати не входять до базового розміру пенсії, а отже не підпадають під механізм індексації.
Річ у тім, що право на вікові доплати визначене Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і поширюється на осіб, які досягли 70-річного віку, за умови, що їхня пенсія разом з усіма надбавками не перевищує встановлений граничний рівень (10 340,35 гривень).
Розмір доплат є фіксованим і залежить виключно від віку:
- 70 – 74 роки – 300 гривень;
- 75 – 79 років – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Таким чином, вікові доплати залишаються стабільною складовою пенсійного забезпечення, однак не змінюються внаслідок індексації і залежать виключно від вікових критеріїв та розміру загальної пенсійної виплати.
Чи треба подавати заяву на отримання вікових доплат?
Механізм призначення цих виплат є автоматичним та не потребує звернення до органів Пенсійного фонду. Надбавка нараховується з місяця, наступного за досягненням відповідного віку.
Водночас у перший місяць її розмір може бути пропорційно меншим, оскільки обчислюється залежно від кількості днів, протягом яких особа вже перебувала у відповідній віковій категорії.
Що відомо про індексацію пенсій в Україні?
У квітні 2026 року виплати особам з інвалідністю були підвищені в межах проведеної індексації, яка здійснюється автоматично на основі даних пенсійних справ і не потребує додаткового звернення до органів Пенсійного фонду.
Водночас механізм індексації не поширюється на пенсії, призначені у 2026 році. Осучаснення стосується лише тих виплат, які були оформлені до 31 грудня 2025 року, що пояснює відсутність підвищення для нових пенсіонерів.
Нерівномірність збільшення сум пов’язана із застосуванням різних коефіцієнтів перерахунку для пенсій, призначених у 2021 – 2025 роках. Саме ця диференціація призвела до того, що фактичний розмір надбавок суттєво відрізняється залежно від року виходу на пенсію.