Проиндексировали ли возрастные надбавки в марте?
Несмотря на проведенную индексацию пенсий, возрастные надбавки в Украине не пересматриваются и сохраняются на ранее установленном уровне.
Интересно Индексация прошла, а доплата не появилась: кого государство оставило без денег
Как объясняют в территориальных органах Пенсионного фонда Украины, такие доплаты не входят в базовый размер пенсии, а следовательно не подпадают под механизм индексации.
Дело в том, что право на возрастные доплаты определено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и распространяется на лиц, достигших 70-летнего возраста, при условии, что их пенсия вместе со всеми надбавками не превышает установленный предельный уровень (10 340,35 гривен).
Размер доплат является фиксированным и зависит исключительно от возраста:
- 70 – 74 года – 300 гривен;
- 75 – 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Таким образом, возрастные доплаты остаются стабильной составляющей пенсионного обеспечения, однако не меняются вследствие индексации и зависят исключительно от возрастных критериев и размера общей пенсионной выплаты.
Нужно ли подавать заявление на получение возрастных доплат?
Механизм назначения этих выплат является автоматическим и не требует обращения в органы Пенсионного фонда. Надбавка начисляется с месяца, следующего за достижением соответствующего возраста.
В то же время в первый месяц ее размер может быть пропорционально меньше, поскольку исчисляется в зависимости от количества дней, в течение которых лицо уже находилось в соответствующей возрастной категории.
Что известно об индексации пенсий в Украине?
В апреле 2026 года выплаты лицам с инвалидностью были повышены в пределах проведенной индексации, которая осуществляется автоматически на основе данных пенсионных дел и не требует дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда.
В то же время механизм индексации не распространяется на пенсии, назначенные в 2026 году. Осовременивание касается только тех выплат, которые были оформлены до 31 декабря 2025 года, что объясняет отсутствие повышения для новых пенсионеров.
Неравномерность увеличения сумм связана с применением различных коэффициентов перерасчета для пенсий, назначенных в 2021 – 2025 годах. Именно эта дифференциация привела к тому, что фактический размер надбавок существенно отличается в зависимости от года выхода на пенсию.