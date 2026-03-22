Проиндексировали ли возрастные надбавки в марте?

Несмотря на проведенную индексацию пенсий, возрастные надбавки в Украине не пересматриваются и сохраняются на ранее установленном уровне.

Как объясняют в территориальных органах Пенсионного фонда Украины, такие доплаты не входят в базовый размер пенсии, а следовательно не подпадают под механизм индексации.

Дело в том, что право на возрастные доплаты определено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и распространяется на лиц, достигших 70-летнего возраста, при условии, что их пенсия вместе со всеми надбавками не превышает установленный предельный уровень (10 340,35 гривен).

Размер доплат является фиксированным и зависит исключительно от возраста:

70 – 74 года – 300 гривен;

75 – 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Таким образом, возрастные доплаты остаются стабильной составляющей пенсионного обеспечения, однако не меняются вследствие индексации и зависят исключительно от возрастных критериев и размера общей пенсионной выплаты.

Нужно ли подавать заявление на получение возрастных доплат?

Механизм назначения этих выплат является автоматическим и не требует обращения в органы Пенсионного фонда. Надбавка начисляется с месяца, следующего за достижением соответствующего возраста.

В то же время в первый месяц ее размер может быть пропорционально меньше, поскольку исчисляется в зависимости от количества дней, в течение которых лицо уже находилось в соответствующей возрастной категории.

