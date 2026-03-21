На сколько вырастет пенсия по инвалидности в апреле?
В апреле 2026 года украинцы с инвалидностью получают пенсионные выплаты уже с учетом мартовской индексации. Перерасчет проведен автоматически на основании правительственного постановления №236, пишет Судебно-юридическая газета.
Интересно Бесплатный проезд: кто из украинцев сможет воспользоваться этой льготой в апреле
При этом, ключевым драйвером повышения стало обновление показателя средней заработной платы с применением коэффициента 1,121. Вместе с этим, базовые гарантии для лиц с инвалидностью остаются дифференцированными в зависимости от группы и оснований назначения пенсии.
Важно! Новые апрельские суммы – это не очередное повышение, а фактический результат уже проведенной индексации, который отражается в ежемесячных выплатах.
Практически важный и удобный момент это то, что все апрельские выплаты уже включают индексацию, и обращаться в Пенсионный фонд для ее получения не нужно. В то же время отдельным категориям пенсионеров необходимо пройти идентификацию, иначе начисления могут быть временно приостановлены.
Поэтому, кроме проверки суммы, стоит также убедиться в выполнении всех процедурных требований, во избежание задержек в выплатах.
Какие минимальные пенсии предусмотрены для лиц с инвалидностью?
Для лиц с инвалидностью I группы в пределах общеобязательного государственного пенсионного страхования минимальный размер выплаты составляет 3 725 гривен, напоминает Пенсионный фонд.
Важно! Этот показатель не привязан к возрасту или страховому стажу и выполняет функцию гарантированного социального минимума. В то же время фактическая пенсия может быть выше – в зависимости от заработка и страхового стажа.
Существенно более высокие стандарты действуют для военнослужащих с инвалидностью.
- Для срочной службы минимальные ориентиры превышают 8 100 гривен для I группы, около 7 400 – для II и более 7 100 гривен – для III группы.
- Для других категорий военных эти показатели составляют более 7 400 гривен, около 7 100 и почти 6 800 гривен соответственно. Такое разграничение связано со спецификой службы и источниками финансирования выплат.
Однако самый высокий уровень пенсионного обеспечения сохраняется за лицами с инвалидностью вследствие войны. В апрельских выплатах они получают не менее 18 885 гривен для I группы, 15 494 гривны – для II и 10 625 гривен – для III группы.
Это фактически максимальные гарантированные стандарты среди всех категорий пенсионеров с инвалидностью.
Какие пенсии по инвалидности для чернобыльцев?
Отдельный порядок применяется к лицам, чья инвалидность связана с последствиями Чернобыльской катастрофы. В апреле их выплаты после индексации превышают 11 000 гривен для І группы, более 8 800 – для ІІ группы и около 6 8000 гривен – для ІІІ группы.
Обратите внимание! Аналогичные подходы распространяются на детей с инвалидностью этой категории, а также на ликвидаторов, для которых при расчете учитывают специфические условия заработка.
В то же время следует учитывать ограничения самой индексации. Повышение рассчитывается индивидуально, но не может быть меньше 100 гривен и превышать 2 595 гривен. Именно поэтому даже при одинаковой группе инвалидности размер фактической надбавки может существенно отличаться.
Что еще следует знать об индексации в Украине?
Мартовский перерасчет пенсий в марте в 2026 году сопровождался установленными нормативными ограничениями, из-за чего фактический размер повышения для части пенсионеров оказался ниже ожиданий.
Это не является отклонением от правил, а следствием действующей модели индексации, которая предусматривает не только процентную корректировку, но и применение предельных параметров.
Такой подход заложен в законодательной конструкции пенсионной системы: базовая формула расчета выплат определена законом, тогда как правительство в рамках ежегодной индексации имеет полномочия конкретизировать технические параметры перерасчета.
В частности, речь идет об установлении минимального и максимального уровня повышения, что позволяет балансировать между социальной поддержкой и бюджетными возможностями.