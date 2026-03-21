На сколько вырастет пенсия по инвалидности в апреле?

В апреле 2026 года украинцы с инвалидностью получают пенсионные выплаты уже с учетом мартовской индексации. Перерасчет проведен автоматически на основании правительственного постановления №236, пишет Судебно-юридическая газета.

Интересно Бесплатный проезд: кто из украинцев сможет воспользоваться этой льготой в апреле

При этом, ключевым драйвером повышения стало обновление показателя средней заработной платы с применением коэффициента 1,121. Вместе с этим, базовые гарантии для лиц с инвалидностью остаются дифференцированными в зависимости от группы и оснований назначения пенсии.

Важно! Новые апрельские суммы – это не очередное повышение, а фактический результат уже проведенной индексации, который отражается в ежемесячных выплатах.

Практически важный и удобный момент это то, что все апрельские выплаты уже включают индексацию, и обращаться в Пенсионный фонд для ее получения не нужно. В то же время отдельным категориям пенсионеров необходимо пройти идентификацию, иначе начисления могут быть временно приостановлены.

Поэтому, кроме проверки суммы, стоит также убедиться в выполнении всех процедурных требований, во избежание задержек в выплатах.

Какие минимальные пенсии предусмотрены для лиц с инвалидностью?

Для лиц с инвалидностью I группы в пределах общеобязательного государственного пенсионного страхования минимальный размер выплаты составляет 3 725 гривен, напоминает Пенсионный фонд.

Важно! Этот показатель не привязан к возрасту или страховому стажу и выполняет функцию гарантированного социального минимума. В то же время фактическая пенсия может быть выше – в зависимости от заработка и страхового стажа.

Существенно более высокие стандарты действуют для военнослужащих с инвалидностью.

Для срочной службы минимальные ориентиры превышают 8 100 гривен для I группы, около 7 400 – для II и более 7 100 гривен – для III группы.

Для других категорий военных эти показатели составляют более 7 400 гривен, около 7 100 и почти 6 800 гривен соответственно. Такое разграничение связано со спецификой службы и источниками финансирования выплат.

Однако самый высокий уровень пенсионного обеспечения сохраняется за лицами с инвалидностью вследствие войны. В апрельских выплатах они получают не менее 18 885 гривен для I группы, 15 494 гривны – для II и 10 625 гривен – для III группы.

Это фактически максимальные гарантированные стандарты среди всех категорий пенсионеров с инвалидностью.

Какие пенсии по инвалидности для чернобыльцев?

Отдельный порядок применяется к лицам, чья инвалидность связана с последствиями Чернобыльской катастрофы. В апреле их выплаты после индексации превышают 11 000 гривен для І группы, более 8 800 – для ІІ группы и около 6 8000 гривен – для ІІІ группы.

Обратите внимание! Аналогичные подходы распространяются на детей с инвалидностью этой категории, а также на ликвидаторов, для которых при расчете учитывают специфические условия заработка.

В то же время следует учитывать ограничения самой индексации. Повышение рассчитывается индивидуально, но не может быть меньше 100 гривен и превышать 2 595 гривен. Именно поэтому даже при одинаковой группе инвалидности размер фактической надбавки может существенно отличаться.

