Какая пенсия для украинцев со II группой инвалидности?

В частности лица со II группой получают 90% от выплаты по возрасту, о чем говорится на Правительственном портале.

Такая пенсия назначается людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Кроме того, необходимая продолжительность стажа зависит от возраста, в котором инвалидность была установлена.

Следует добавить: денежная выплата назначается со дня установления инвалидности. Но при условии, что заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Что делать, если заявление подано позже? Это просто означает, что пенсия назначается со дня обращения за ней.

Обратите внимание! Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления этой инвалидности. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Например, если согласно расчетам, пенсия по возрасту составляет 7 тысяч, то выплаты – в случае инвалидности – (именно II группы) будут составлять 6 300 гривен. Если же пенсия получается в сумме 10 тысяч гривен, то выплата по "второй группе" будет 9 тысяч гривен.

Что еще следует знать украинцам с инвалидностью?