Какие требования к страховому стажу в 2026 году?
Однако требования к стажу в 2026 году претерпели изменения, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.
В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность необходимого стажа в этом году составляет:
- по достижении возраста 60 лет – не менее 33 лет;
- после 63 лет – не менее 23 лет;
- после 65 лет – не менее 15 лет.
Если человек достиг этого возраста еще в 2025 году, но обращается за пенсией только в 2026 году, то для него актуальными остаются "старые цифры". То есть 32, 22 и 15 лет страхового стажа соответственно.
Однако требования будут расти и в дальнейшем. Например, в 2027 году требования к стажу будут такими:
- для пенсии в 60 лет – 34 года;
- для пенсии в 63 года – 24 года стажа.
Однако это еще не все. Так в 2028 году условие по стажу составит:
- в 60 лет – не менее 35 лет стажа;
- в 63 года – не менее 25 лет стажа.
Напомним! Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера или пенсионерки индивидуально. Дело в том, что сумма выплаты зависит от приобретенного страхового стажа и полученной зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Именно поэтому нет конкретного размера пенсии для всех граждан страны.
Что еще следует знать о страховом стаже?
В частности некоторые украинцы имеют право на тройной стаж. Но не все, а депортированные лица, которые работали во время пребывания на спецпоселении, а также военнослужащие, которые проходили службу в зоне боевых действий.
В то же время далеко не все периоды работы зачислят в страховой стаж. Засчитывается исключительно то время, когда за человека было уплачено единый социальный взнос.