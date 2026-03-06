Які вимоги до страхового стажу у 2026 році?

Проте вимоги до стажу у 2026 році зазнали змін, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Читайте також Доплата 20% до пенсії: хто з українців має право її отримати у 2026 році

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість необхідного стажу цьогоріч становить:

після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;

після 63 років – не менше 23 років;

після 65 років – щонайменше 15 років.

Якщо людина досягла цього віку ще у 2025 році, але звертається за пенсією лише у 2026 році, то для неї актуальними залишаються "старі цифри". Тобто 32, 22 та 15 років страхового стажу відповідно.

Однак вимоги зростатимуть й надалі. Наприклад, у 2027 році вимоги до стажу будуть такими:

для пенсії у 60 років – 34 роки;

для пенсії у 63 роки – 24 роки стажу.

Проте це ще не все. Так у 2028 році умова щодо стажу становитиме:

у 60 років – щонайменше 35 років стажу;

у 63 роки – не менш ніж 25 років стажу.

Нагадаємо! Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера чи пенсіонерки індивідуально. Річ у тім, що сума виплати залежить від набутого страхового стажу та отриманої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Саме тому немає конкретного розміру пенсії для всіх громадян країни.

Що ще слід знати про страховий стаж?