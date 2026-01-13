Які види пенсій існують в Україні?
Солідарна система передбачає три види пенсійних виплат. Якщо людина може претендувати одночасно на кілька пенсій, призначають одну з них за власним вибором, пише 24 Канал із посиланням на закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Згідно з законодавством, в Україні існують такі види пенсій:
- за віком;
- по інвалідності;
- у зв'язку з втратою годувальника.
Умовою виходу на пенсію за віком є наявність достатнього страхового стажу та досягнення 60, 63 або 65 років.
Пенсію по інвалідності призначають у разі встановлення інвалідності та за наявності страхового стажу (для кожного віку він різний).
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника передбачена для членів сім’ї померлого, які були на його утриманні: дружини чи чоловіка, батьків або дітей.
Що потрібно для оформлення пенсії за віком?
У 2026 році право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки, які мають необхідну кількість страхового стажу:
- після досягнення 60 років – понад 33 роки стажу;
- після 63 років – щонайменше 23 роки стажу;
- після 65 років – від 15 років стажу.
Для оформлення пенсії за віком потрібно подати заяву. Це можна зробити особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ незалежно від місця проживання або в електронній формі через вебпортал Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис.
Разом із заявою потрібно надати наступні документи:
- паспорт-книжечка або ID-картка з даними про місце проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документи про страховий стаж: трудова книжка, диплом (денна форма навчання), документи про зміну прізвища, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей;
- довідка про зарплату за будь-які 60 місяців підряд до 1 липня 2000 року;
- документи, що підтверджують право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах та дострокової пенсії за віком;
- документи, які засвідчують особливий статус, як-от ветерана війни, ліквідатора аварії на ЧАЕС, почесного донора тощо.
Який мінімальний і максимальний розмір пенсії у 2026 році?
- Мінімальна пенсія для громадян, які досягли віку 65 років і мають достатньо страхового стажу, у 2026 році становить 3 458,8 гривні.
- Для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, розмір мінімальної пенсії за віком становить 2 595 гривень.
- Максимальна пенсія не має перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб і у 2026 році становить 25 950 гривень.