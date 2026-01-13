Які види пенсій існують в Україні?

Солідарна система передбачає три види пенсійних виплат. Якщо людина може претендувати одночасно на кілька пенсій, призначають одну з них за власним вибором, пише 24 Канал із посиланням на закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно з законодавством, в Україні існують такі види пенсій:

за віком;

по інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника.

Умовою виходу на пенсію за віком є наявність достатнього страхового стажу та досягнення 60, 63 або 65 років.

Пенсію по інвалідності призначають у разі встановлення інвалідності та за наявності страхового стажу (для кожного віку він різний).

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника передбачена для членів сім’ї померлого, які були на його утриманні: дружини чи чоловіка, батьків або дітей.

Що потрібно для оформлення пенсії за віком?

У 2026 році право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки, які мають необхідну кількість страхового стажу:

після досягнення 60 років – понад 33 роки стаж у;

у; після 63 років – щонайменше 23 роки стажу ;

; після 65 років – від 15 років стажу.

Для оформлення пенсії за віком потрібно подати заяву. Це можна зробити особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ незалежно від місця проживання або в електронній формі через вебпортал Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Разом із заявою потрібно надати наступні документи:

паспорт-книжечка або ID-картка з даними про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж: трудова книжка, диплом (денна форма навчання), документи про зміну прізвища, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей;

довідка про зарплату за будь-які 60 місяців підряд до 1 липня 2000 року;

документи, що підтверджують право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах та дострокової пенсії за віком;

документи, які засвідчують особливий статус, як-от ветерана війни, ліквідатора аварії на ЧАЕС, почесного донора тощо.

Який мінімальний і максимальний розмір пенсії у 2026 році?