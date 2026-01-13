Какие виды пенсий существуют в Украине?

Солидарная система предусматривает три вида пенсионных выплат. Если человек может претендовать одновременно на несколько пенсий, назначают одну из них по собственному выбору, пишет 24 Канал со ссылкой на закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Согласно законодательству, в Украине существуют следующие виды пенсий:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца.

Условием выхода на пенсию по возрасту является наличие достаточного страхового стажа и достижения 60, 63 или 65 лет.

Пенсию по инвалидности назначают в случае установления инвалидности и при наличии страхового стажа (для каждого возраста он разный).

Пенсия в связи с потерей кормильца предусмотрена для членов семьи умершего, которые были на его иждивении: жены или мужа, родителей или детей.

Что нужно для оформления пенсии по возрасту?

В 2026 году право на пенсию по возрасту имеют мужчины и женщины, которые имеют необходимое количество страхового стажа:

по достижении 60 лет – более 33 лет стаж у;

у; после 63 лет – не менее 23 лет стажа ;

; после 65 лет – от 15 лет стажа.

Для оформления пенсии по возрасту нужно подать заявление. Это можно сделать лично в любом сервисном центре ПФУ независимо от места жительства или в электронной форме через веб-портал Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись.

Вместе с заявлением нужно предоставить следующие документы:

паспорт-книжечка или ID-карта с данными о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже: трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), документы о смене фамилии, военный билет, свидетельства о рождении детей;

справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года;

документы, подтверждающие право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях и досрочной пенсии по возрасту;

документы, которые удостоверяют особый статус, например ветерана войны, ликвидатора аварии на ЧАЭС, почетного донора и тому подобное.

Какой минимальный и максимальный размер пенсии в 2026 году?