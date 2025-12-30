Как изменится минимальная пенсия в 2026 году?
Получение минимальной пенсии возможно при условии достижения определенного государством возраста и наличия достаточного количества страхового стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Согласно законодательству, минимальный размер пенсии по возрасту для украинцев, достигших 65-летнего возраста и имеющих достаточно стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) устанавливают на уровне:
- 40% минимальной зарплаты (в 2026 году это 3 458,8 гривны от 8 647 гривен новой "минималки");
- но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января это 2 595 гривен).
Заметьте! Если человек имеет меньшее, чем нужно, количество лет уплаты страховых взносов, минимальный размер пенсии по возрасту ему определяют в размере, пропорциональном к имеющемуся стажу, исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Как в 2025 году отличалась минимальная пенсия для работающих пенсионеров?
По данным Пенсионного фонда, в 2025 году минимальные размеры выплат пенсионерам зависят от того, прекратили те трудовой путь, или продолжают работать.
Для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет и более, которые имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, минимальная пенсия составляет 3 758 гривен. Для тех получателей, чья выплата составляет менее чем 3 038 гривен, назначили ежемесячную доплату к этой сумме.
В то же время для неработающих пенсионеров действует другой минимум – 2 361 гривна.
Какие требования при выходе на пенсию в 2026 году?
Для выхода на пенсию в 2026 году мужчины и женщины должны обладать достаточным количеством страхового стажа. По данным ПФУ, требования к нему с 1 января будут такими:
- минимум 33 года – для оформления пенсии в 60 лет;
- от 23 до 32 лет стажа – в 63 года;
- от 15 до 22 лет стажа – в 65 лет.
В рамках пенсионной реформы, требования к стажу для выхода на пенсию будут расти ежегодно.