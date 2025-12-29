Какой будет минимальная пенсия в 2026 году?

Речь идет о 25 000 гривен. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №14330.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине на 234 гривны вырастет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Соответствующий размер будет иметь минимальная пенсия – 2 595 гривен.

Однако в законопроекте №14330 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" по определению "справедливого размера минимальной пенсии" предлагают другую сумму.

Этот показатель (2 595 гривен – 24 Канал) является абсолютно недостаточным для обеспечения жизни граждан, он оторван от реалий жизни и де-факто не способен обеспечить базовые условия для одного человека, потерявшего трудоспособность,

– говорится в пояснительной записке.

Инициатором выступил Максим Заремский из фракции "Слуга народа". Депутат предлагает увеличить выплату до 25 000 гривен.

Для финансирования повышения якобы необходимо увеличить сумму перечислений Нацбанка в госбюджет: вместо 146 миллиардов гривен – не менее 176 миллиардов гривен.

В то же время для размера прожиточного минимума других социальных и демографических групп населения (детей и трудоспособных лиц) изменений не предусмотрено.

Напомним, ранее председатель парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев предлагал поднять минимальную пенсию в Украине до 4 700 гривен в 2026 году. Нардеп призвал провести пенсионную реформу, изменить "несправедливую формулу" начисления выплат и ликвидировать "клановые спецпенсии для отдельных каст" госслужащих.

Как высчитывают размер пенсии?