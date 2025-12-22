Кому повысят пенсию в 2026 году?

Подробнее об изменениях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию. Повышение проведут автоматически без необходимости обращения в пенсионный фонд.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет на 234 гривны, – соответственно, лица с минимальной пенсией получат такую же надбавку, а размер их выплаты составит 2 595 гривен.

В то же время возрастет и размер максимальной пенсии – до 25 950 гривен (это не более, чем 10 минимальных пенсий).

Справка: прожиточный минимум является стоимостной оценкой потребительской корзины, содержащей минимальные наборы пищевых продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека.

Также небольшое повышение получат лица с сверхурочным стажем. За каждый "лишний" год добавляют 1% от основного размера пенсии, но не более чем 1% от минимальной. Поэтому максимальная доплата возрастет до 25,95 гривны.

Кроме того, на март запланирована индексация пенсий. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, на пенсионное обеспечение в госбюджете на 2026 год предусмотрено 1,27 триллиона гривен.

Какая самая большая пенсия в Украине?

По данным пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывали 10,2 миллиона человек, которые получали пенсию. Среди них 3,66% имели минимальную выплату до 3 000 гривен, а 15,05% – более 10 000 гривен.

В то же время средний размер пенсии составляет 6 436 гривен.

К слову, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев обращался в пенсионный фонд с запросом о самых больших пенсиях в Украине.

Рекордсменом оказался судья Верховного Суда в отставке – с "ежемесячным пожизненным денежным содержанием" в более 390 000 гривен.

В то же время среди прокуроров самая высокая выплата достигает более 219 000 гривен. И хотя для них действует действующий лимит пенсии в 23 610 гривен, многие добились перерасчета без ограничений через суды, поскольку есть решение Конституционного Суда Украины о признании ограничения максимальной пенсии незаконным.

