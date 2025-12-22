Кому підвищать пенсію у 2026 році?

Детальніше про зміни розповідає 24 Канал із посиланням на Бюджетну декларацію. Підвищення проведуть автоматично без необхідності звернення до пенсійного фонду.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте на 234 гривні, – відповідно, особи з мінімальною пенсією отримають таку ж надбавку, а розмір їхньої виплати становитиме 2 595 гривень.

Водночас зросте і розмір максимальної пенсії – до 25 950 гривень (це не більше, ніж 10 мінімальних пенсій).

Довідка: прожитковий мінімум є вартісною оцінкою споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя й збереження здоров'я людини.

Також невелике підвищення отримають особи з понаднормовим стажем. За кожен "зайвий" рік додають 1% від основного розміру пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної. Тож максимальна доплата зросте до 25,95 гривні.

Окрім того, на березень запланована індексація пенсій. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, на пенсійне забезпечення в держбюджеті на 2026 рік передбачено 1,27 трильйона гривень.

Яка найбільша пенсія в Україні?

За даними пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2025 року в Україні нараховували 10,2 мільйона людей, які отримували пенсію. Серед них 3,66% мали мінімальну виплату до 3 000 гривень, а 15,05% – понад 10 000 гривень.

Водночас середній розмір пенсії становить 6 436 гривень.

До слова, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев звертався до пенсійного фонду з запитом про найбільші пенсії в Україні.

Рекордсменом виявився суддя Верховного Суду у відставці – із "щомісячним довічним грошовим утриманням" у понад 390 000 гривень.

Натомість серед прокурорів найвища виплата сягає понад 219 000 гривень. І хоча для них діє чинний ліміт пенсії у 23 610 гривень, багато хто добився перерахунку без обмежень через суди, оскільки є рішення Конституційного Суду України про визнання обмеження максимальної пенсії незаконним.

Який стаж потрібен для пенсії?