Кому не гарантована пенсія у 2026 році?

У 2026 році пенсія за віком не буде автоматично гарантована всім громадянам України. Основною умовою для призначення виплат залишається наявність необхідного страхового стажу, пише 24 Канал із посиланням на Закон України №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Без нього навіть досягнення стандартного пенсійного віку, а саме 60 років, не дає права на виплату. Для отримання пенсії потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу.

Якщо стажу менше, вихід на пенсію можливий лише у 63 або 65 років, а громадяни зі стажем менш як 15 років можуть розраховувати лише на державну соціальну допомогу.

Водночас слід звернути увагу також на особливості нарахування стажу для жінок включають періоди декрету та догляду за дитиною. А для чоловіків це служба в армії або інші передбачені законом періоди.

Через що ще можуть не призначити пенсію?

Ще однією перепоною для отримання пенсії є оформлення документів та підтвердження доходів. Пенсія нараховується на підставі офіційних доходів, з яких сплачено внески, а також підтвердженого страхового стажу, зауважує Пенсійний фонд.

До уваги беруться періоди після 1 липня 2000 року та за потреби до 60 місяців до 2000 року, якщо вони покращують коефіцієнт нарахування. Без відповідних довідок та заявка до Пенсійного фонду виплати можуть бути відкладені.

Хто може претендувати на достроковий вихід на пенсію?