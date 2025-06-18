Хто може вийти на пенсію до 60 років

Йдеться про людей, які яких звільнено з роботи з ініціативи роботодавця зв’язку зі змінами в організації праці, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це може бути скорочення, ліквідація, реорганізація, банкрутство підприємства тощо. Такі українці мають право на дострокову пенсію за віком, якщо на день звільнення їм залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

Однак при цьому необхідно виконання наступних умов:

наявність страхового стажу – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;

реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення;

відсутність підходящої роботи протягом 7 днів з моменту реєстрації.

Якщо підходяща робота відсутня, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості, – пояснили у ПФУ.

Важливо! Заява про призначення дострокової пенсії за віком подається до територіального органу ПФУ не раніше ніж протягом наступного дня після припинення її реєстрації як безробітної.