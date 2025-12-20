Як вийти на пенсію у 2026 році?
У 2026 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком продовжує збільшуватися. Ті, хто хоче вийти на пенсію у 60 років, мають мати щонайменше 33 роки страхового стажу, пише 24 Канал із посиланням на ПФУ.
- Якщо стажу від 23 до 32 років, пенсійне забезпечення можна оформити у 63 роки.
- А для тих, хто має від 15 до 22 років страхового стажу, пенсія настає у 65 років.
Люди з менше ніж 15 роками стажу отримують державну соціальну допомогу тільки після досягнення 65 років.
Зверніть увагу! У наступні роки мінімальний стаж для пенсії у 60 років зростатиме, тому планувати вихід на пенсію важливо заздалегідь.
Водночас основним документом в Україні, який буде підтверджувати набутий страховий стаж людини, залишається трудова книжка, зауважує ПФУ.
Як розраховується соціальна пенсія у 2026 році?
Соцдопомога для осіб без достатнього стажу визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних і середньомісячним доходом сім’ї на одного члена за останні шість місяців.
При цьому сума не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Пенсія перераховується кожні шість місяців, щоб врахувати зміни у доходах та майновому стані отримувача.
Що потрібно для оформлення соціальної пенсії?
Щоб отримати соцпенсію, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення та надати пакет документів:
- заяву;
- паспорт та документ про реєстрацію у Державному реєстрі платників податків;
- довідку Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;
- декларацію про доходи та майновий стан усіх членів сім’ї за останні шість місяців;
- копію рішення про призначення опікуна, якщо людина визнана недієздатною.
Чи зросте пенсія у 2026 році?
У 2026 році українські пенсії можуть зрости більш ніж на 11%, перевищивши рівень підвищення 2025 року. Це означає, що виплати для пенсіонерів будуть індексовані швидше, ніж раніше, з урахуванням інфляції та зростання зарплат.
Для порівняння, прогнозована інфляція у 2025 році сягнула 9,2%, тоді як середній темп зростання номінальної заробітної плати за останні три роки склав близько 20%. Така динаміка дозволяє зберегти реальну купівельну спроможність пенсіонерів навіть за високої інфляції.