Як вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком продовжує збільшуватися. Ті, хто хоче вийти на пенсію у 60 років, мають мати щонайменше 33 роки страхового стажу, пише 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Якщо стажу від 23 до 32 років, пенсійне забезпечення можна оформити у 63 роки.

А для тих, хто має від 15 до 22 років страхового стажу, пенсія настає у 65 років.

Люди з менше ніж 15 роками стажу отримують державну соціальну допомогу тільки після досягнення 65 років.

Зверніть увагу! У наступні роки мінімальний стаж для пенсії у 60 років зростатиме, тому планувати вихід на пенсію важливо заздалегідь.

Водночас основним документом в Україні, який буде підтверджувати набутий страховий стаж людини, залишається трудова книжка, зауважує ПФУ.

Як розраховується соціальна пенсія у 2026 році?

Соцдопомога для осіб без достатнього стажу визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних і середньомісячним доходом сім’ї на одного члена за останні шість місяців.

При цьому сума не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Пенсія перераховується кожні шість місяців, щоб врахувати зміни у доходах та майновому стані отримувача.

Що потрібно для оформлення соціальної пенсії?

Щоб отримати соцпенсію, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення та надати пакет документів:

заяву;

паспорт та документ про реєстрацію у Державному реєстрі платників податків;

довідку Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан усіх членів сім’ї за останні шість місяців;

копію рішення про призначення опікуна, якщо людина визнана недієздатною.

Чи зросте пенсія у 2026 році?