Чи можна отримати тринадцяту пенсію?

"Тринадцята пенсія" – це неофіційний термін, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Він не означає додаткову виплату чи надбавку до Нового року і не має нічого спільного з "тринадцятою зарплатою". Натомість таким визначенням називають недоотриману пенсію у зв’язку зі смертю пенсіонера, яку можуть одноразово отримати його родичі:

Члени сім’ї, які проживали з пенсіонером на день його смерті;

Непрацездатні утриманці, які перебували на утриманні померлого.

Щоб оформити виплату, родичам необхідно подати заяву та пакет документів. Це можна зробити:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ.

Які документи потрібні:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо);

паспорт та ІПН одержувача;

реквізити банківського рахунку;

документ, що підтверджує спільне проживання (довідка про склад сім’ї) або статус утриманця.

Зауважте! Недоотримана пенсія виплачується шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок заявника. Якщо у одержувача банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код.

Які інші види надбавок до пенсії є в Україні?