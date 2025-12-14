Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?

Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімальну кількість стажу, визначену для кожного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати у 2025 році, як мінімум 32 роки страхового стажу. Для іншого віку мінімуми такі:

у 63 роки мінімум складає – 22 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Який розмір пенсії при 44 роках стажу?

Окрім стажу, при розрахунках, врахуємо такі дані:

особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;

має дохід – 10 000 гривень.

В 60 років, за вказаних умов і стажі 44 роки, пенсія буде приблизно – 5 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при стажі 44 роки та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки виплат буде дещо більше. Пенсія складатиме уже майже – 5,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 44 роки у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 років пенсія буде найбільша і складатиме уже орієнтовно – 6,4 тисячі гривень.



Розмір пенсії при стажі 44 роки та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?