Які роботи стажу втратять українці у 2026 році?

Навіть роки навчання у вишах чи коледжах можуть не додаватися до вашого страхового стажу. З 2026 року це стане особливо важливим для тих, хто розраховує на пенсію, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

А річ у тім, що до стажу зараховуються лише ті періоди, за які сплачено Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Відповідно не враховується:

навчання у вишах і коледжах після 2004 року, адже ці роки не є страховими, навіть якщо студент працював неповний день;

робота без офіційного оформлення;

договори цивільноправового характеру до 2016 року, коли внески не нараховувалися;

робота до 2004 року без записів у трудовій книжці.

Втім, деякі "втрачені" роки можна підтвердити документально через довідки, акти звірки або свідченнями колег. Також періоди роботи, що були здійснені до 1 січня 1992 року в державах колишнього СРСР, за певних умов також можуть бути зараховані до страхового стажу, якщо людина проживає в Україні.

Важливо! Українці, які працювали за кордоном, можуть включати цей період до свого страхового стажу за умови підтвердження документами з відповідної країни.

Скільки потрібно набути стажу для виходу на пенсію?

Пенсійний фонд України уточнює, що вимоги до страхового стажу зростають: для пенсії у 60 років у 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки підтвердженої роботи, а для пенсії у 65 років мінімальна планка залишається 15 років.

До того ж з 2026 року завершується перехід на електронний облік трудової діяльності. Якщо певні періоди не внесені до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, вони можуть не врахуватися при розрахунку пенсії.

Що ще треба знати про страховий стаж в Україні?