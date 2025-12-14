Какие работы стажа потеряют украинцы в 2026 году?
Даже годы обучения в вузах или колледжах могут не добавляться к вашему страховому стажу. С 2026 года это станет особенно важным для тех, кто рассчитывает на пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
А дело в том, что в стаж засчитываются только те периоды, за которые уплачен Единый социальный взнос (ЕСВ). Соответственно не учитывается:
- обучение в вузах и колледжах после 2004 года, ведь эти годы не являются страховыми, даже если студент работал неполный день;
- работа без официального оформления;
- договоры гражданско-правового характера до 2016 года, когда взносы не начислялись;
- работа до 2004 года без записей в трудовой книжке.
Впрочем, некоторые "потерянные" годы можно подтвердить документально через справки, акты сверки или свидетельствами коллег. Также периоды работы, что были осуществлены до 1 января 1992 года в государствах бывшего СССР, при определенных условиях также могут быть зачислены в страховой стаж, если человек проживает в Украине.
Важно! Украинцы, которые работали за рубежом, могут включать этот период в свой страховой стаж при условии подтверждения документами из соответствующей страны.
Сколько нужно приобрести стаж для выхода на пенсию?
Пенсионный фонд Украины уточняет, что требования к страховому стажу растут: для пенсии в 60 лет в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет подтвержденной работы, а для пенсии в 65 лет минимальная планка остается 15 лет.
К тому же с 2026 года завершается переход на электронный учет трудовой деятельности. Если определенные периоды не внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования, они могут не учитываться при расчете пенсии.
Что еще нужно знать о страховом стаже в Украине?
В Украине граждане имеют возможность добавить годы к своему страховому стажу, воспользовавшись программой добровольной уплаты взносов через Пенсионный фонд. Для этого заключается специальный электронный договор, который официально фиксирует намерение платить взносы.
Минимальный размер такого страхового взноса составляет 1 760 гривен в месяц. Это позволяет легально докупить недостающие месяцы стажа и повлиять на будущую пенсию.
Если рассчитывать на год, то стоимость полного дополнительного стажа составляет 21 120 гривен. Такая возможность особенно актуальна для тех, кому не хватает нескольких лет официальной работы для оформления пенсии по возрасту.