Кому грозит потеря выплат с 1 января?
До конца декабря 2025 года украинцы, которые получают пенсию и находятся за рубежом или на временно оккупированных территориях, должны пройти обязательную идентификацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд.
Если этого не сделать, с 1 января 2026 года пенсионные выплаты будут приостановлены. Однако переживать не стоит, ведь пройти идентификацию можно пройти несколькими способами:
- лично в отделении Пенсионного фонда;
- дистанционно через видеосвязь;
- отправив документы по почте.
Обратите внимание! Для пенсионеров за рубежом нужны: копия паспорта, подтверждение места жительства и справка от консульского учреждения, подтверждающая факт жизни.
Для чего нужна идентификация пенсионера?
У Минсоцполитики отмечают, что процедура идентификации является обязательной для всех пенсионеров, кроме тех, кто получает выплаты по международным договорам. Она направлена на защиту системы от двойных выплат и мошенничества.
Специалисты советуют не откладывать процедуру на последние дни декабря, ведь пропуск срока приведет к приостановлению пенсии и дополнительных бюрократических процедур для ее восстановления.
Кто еще может потерять свои выплаты в 2026 году?
В 2026 году правительство планирует уменьшить пенсии, которые превышают 25 950 гривен, для отдельных категорий граждан со специальными выплатами. Это касается бывших государственных служащих, дипломатов и военных, пенсии которых назначены по отдельным законам.
С целью реализации этого правительственного решения предусмотрено сохранение пониженных коэффициентов, сокращающих размер специальных пенсий и влияющих на ежемесячные выплаты указанных категорий получателей.