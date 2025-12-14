Кому грозит потеря выплат с 1 января?

До конца декабря 2025 года украинцы, которые получают пенсию и находятся за рубежом или на временно оккупированных территориях, должны пройти обязательную идентификацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд.

Если этого не сделать, с 1 января 2026 года пенсионные выплаты будут приостановлены. Однако переживать не стоит, ведь пройти идентификацию можно пройти несколькими способами:

лично в отделении Пенсионного фонда;

дистанционно через видеосвязь;

отправив документы по почте.

Обратите внимание! Для пенсионеров за рубежом нужны: копия паспорта, подтверждение места жительства и справка от консульского учреждения, подтверждающая факт жизни.

Для чего нужна идентификация пенсионера?

У Минсоцполитики отмечают, что процедура идентификации является обязательной для всех пенсионеров, кроме тех, кто получает выплаты по международным договорам. Она направлена на защиту системы от двойных выплат и мошенничества.

Специалисты советуют не откладывать процедуру на последние дни декабря, ведь пропуск срока приведет к приостановлению пенсии и дополнительных бюрократических процедур для ее восстановления.

