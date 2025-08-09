Что нужно для того, чтобы получить украинскую пенсию за рубежом?

Известно, что на сегодня пенсионеры могут получать пенсионные выплаты в любом украинском банке или же благодаря международному почтовому переводу через Укрпочту, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

В то же время стоит помнить, что для получения украинской пенсии не учитывается страна, имеющая пенсионный договор с Украиной. Дело в том, что выплаты в этом случае начисляет именно Украина, а не страна, в которой находится пенсионер.

Что нужно делать пенсионерам для получения украинской пенсии за рубежом:

Проходить ежегодно идентификацию личности до 31 декабря, ведь если этого не сделать, то выплаты будут приостановлены пока пенсионер не пройдет проверку личности,

Пройти идентификацию можно 2 способами за рубежом – через вебпортал ПФУ или с помощью видеоконференцсвязи с представителем Фонда.

Обратите внимание! Те украинцы, достигшие пенсионного возраста уже после выезда за границу, могут оформить пенсию удаленно с помощью вебпортала ПФУ.

Как можно оформить украинскую пенсию за границей

Для этого придется придерживаться такого алгоритма действий: