Почему украинцы за рубежом могут потерять пенсии?

Дело в том, что сейчас Пенсионный фонд может легально и регулярно получать информацию от пограничников, миграционной службы и Министерства иностранных дел о пенсионерах, которые выехали за границу, передает 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина.

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Он пояснил: это даст возможность быстро прекращать выплаты тем, кто "потерял бдительность и вовремя не дал о себе знать должным образом".

Чтобы не потерять пенсию, следует проходить процедуру идентификации ежегодно до 31 декабря. Если этого не сделать, то с 1 января следующего года выплаты будут приостановлены.

Обратите внимание! Такую норму ВРУ приняла в апреле 2024 года. Однако дополнительный порядок к закону украинское правительство утвердило только весной текущего года.

Что делать, если все же прекратили выплачивать пенсию? В случае прекращения пенсионных выплат из-за отсутствия идентификации, следует пройти проверку до конца того же года. Тогда ПФУ возобновит выплаты с того дня, когда они были прекращены.



Как пройти идентификацию?

Украинцы за рубежом могут пройти идентификацию такими способами способами способами:

через электронный кабинет на вебпортале ПФУ (в этом случае нужна авторизация с помощью Дія.Підпису);

во время видеосвязи с представителем ПФУ (следует предъявить документы);

через дипломатическое учреждение Украины в стране временного пребывания.

Обратите внимание! В последнем случае человеку необходимо получить официальное подтверждение, что лицо живое, и отправить этот документ в Пенсионный фонд заказным письмом или письмом с объявленной ценностью.