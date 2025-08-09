Що потрібно для того, щоб отримати українську пенсію за кордоном?

Відомо, що на сьогодні пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати у будь-якому українському банку або ж завдяки міжнародному поштовому переказу через Укрпошту, передає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Водночас варто пам'ятати, що для отримання української пенсії не враховується країна, що має пенсійний договір з Україною. Річ у тім, що виплати у цьому випадку нараховує саме Україна, а не країна, в якій перебуває пенсіонер.

Що потрібно робити пенсіонерам для отримання української пенсії за кордоном:

Проходити щороку ідентифікацію особи до 31 грудня, адже якщо цього не зробити, то виплати будуть припинені поки пенсіонер не пройде перевірку особи,

Пройти ідентифікацію можна 2 способами за кордоном – через вебпортал ПФУ або ж за допомогою відеоконференцзв'язку з представником Фонду.

Зверніть увагу! Ті українці, що досягнули пенсійного віку вже після виїзду за кордон, можуть оформити пенсію віддалено за допомогою вебпорталу ПФУ.

Як можна оформити українську пенсію за кордоном

Для цього доведеться дотримуватися такого алгоритму дій: