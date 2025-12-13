Кому зарахують стаж по-новому?

Нові правила, про які повідомив Урядовий квартал, стосуються передусім педагогічних працівників, котрі через війну змушені тимчасово працювати за кордоном, пише 24 Канал.

Таким чином, Уряд оновив механізм зарахування страхового стажу для освітян, які викладають у верифікованих українських суботніх та недільних школах за кордоном. Відтепер для включення такого періоду до стажу для надбавки за вислугу років необхідно:

мати за навчальний рік не менше 180 годин викладацької діяльності;

надати документальне підтвердження виконаної роботи.

Важливо! Ці норми діятимуть упродовж воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.

Хто може втратити право на пенсію?

Через нові вимоги ризикують опинитися поза межами пенсійної системи ті педагоги, які:

працюють за кордоном, але мають менш як 180 годин викладацького навантаження на рік;

не можуть підтвердити свою діяльність офіційними документами;

не накопичують необхідний стаж для виходу на пенсію за вислугою років чи за віком.

Для частини освітян це може означати, що необхідний стаж не буде зарахований, а отже вони не зможуть вийти на пенсію у визначений законом термін.

Зверніть увагу! Повний перелік верифікованих шкіл за кордоном можна знайти за посиланням.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію педагогам?

Педагоги мають два шляхи оформлення пенсії, й обидва залежать від достатнього страхового стажу. Пенсія за вислугу років може бути оформлена після 55 років, втім за умови наявності не менше 30 років педагогічного стажу.

Водночас як нагадали у ПФУ, пенсія за віком у 2025 році можлива:

у 60 років за умови стажу від 32 років;

у 63 роки при стажі від 22 років;

у 65 років, якщо накопичено не менше 15 років стажу.

Важливо! З 2026 року вимоги до страхового стажу зростуть, тож частина педагогів може втратити можливість вийти на пенсію у запланований термін. Для оформлення пенсії у 60 років вже потрібно буде мати щонайменше 33 роки стажу.

Що ще треба знати про пенсію за вислугу років?