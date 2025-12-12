Чому можуть відмовити у призначенні пенсії?

Мешканці Запоріжжя довелося вирішувати ситуацію через суд, пише 24 Канал з посиланням на медіа "ЗаБор".

Шевченківський районний суд міста Запоріжжя розглянув справу жінки, якій Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії, не зарахувавши стаж із трудової книжки від 11 жовтня 1984 року. Підставою стала титульна сторінка.

Річ у тім, що працівники Пенсійного фонду "не змогли ідентифікувати" прізвище українки до укладення першого шлюбу.

У судовому рішенні йдеться про те, що жінка подала повний пакет документів, які підтверджують зміну її прізвищ протягом різних років:

свідоцтво про народження;

свідоцтва про шлюб 1986 та 1998 років.

Але у Пенсійному фонді наполягали, що без чітко читабельного прізвища на титульній сторінці трудова книжка не може бути врахована,

– йдеться у матеріалі.

Жінка звернулася до суду, бо іншого способу довести належність трудової книжки не існує. І суд погодився з її аргументами та встановив юридичний факт належності документа саме заявниці.

Суд вирішив, що встановлення факту належності трудової книжки має для заявниці вирішальне значення, бо надає можливість:

подати коректно оформлені документи; отримати повний обсяг страхового стажу при призначенні пенсії.

Зауважте! Позов жінки повністю задоволено, а Пенсійний фонд зобов’язаний зарахувати трудовий стаж на підставі трудової книжки 1984 року.

Як підтвердити трудовий стаж до 2004 року?

З 1 січня 2004 року дані про сплату внесків відображаються в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Про це повідомили у ПФУ.

Тож, якщо Ви розпочали свою трудову діяльність після цього часу, і втратили свою трудову книжку, така ситуація не є критичною – вся інформація уже є в Пенсійному фонді і не потребує підтвердження,

– йдеться у повідомленні.

До 1 січня 2004 року основним документом, який підтверджує стаж, є трудова книжка. Якщо вона відсутні в особи, то для підтвердження стажу приймаються інші документи, зокрема трудові договори, виписки з наказів тощо.

Важливо! Якщо документи не збереглись, то стаж можливо підтвердити на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі та мають документи про власну роботу за період щодо якого вони свідчать.

Що ще відомо про трудовий стаж в Україні?