Від чого залежить розмір індексації пенсії?

Як пояснюють в Пенсійному Фонді для 24 Каналу, механізм індексації детально описано в постанові Кабміну №124, яка була ухвалена 20 лютого 2019 року.

Відповідно до документа, розмір індексації залежить від спеціального коефіцієнта, який складається з 2 часник, а саме:

50% – це зростання споживчих цін за попередній рік,

50% – це зростання середньої заробітної плати в Україні за 3 роки, що передують року індексації, у порівнянні з попередніми 3 роками.

Коефіцієнт зростання середньої зарплати, який використовують для обчислення пенсії, Уряд визначає щороку окремою постановою,

– додають в ПФУ.

Крім того, постанови Кабміну, якими проводили індексацію пенсій до 2025 року включно, мали спільне правило: індексацію застосовували до пенсій, які були призначені на підставі звернень, що надійшли до 1 січня того року, у якому проводили перерахунок.

Нагадуємо! Цьогоріч індексація пенсійних виплат була проведена на 11,5%. Цей коефіцієнт був застосований до пенсій, які були призначені до 31 грудня 2024 року, включаючи пенсії військових, постраждалим від Чорнобильської катастрофи та інші. Загалом розмір підвищення становив від 100 до 1 500 гривень.

Чи буде підвищення пенсій до кінця 2025 року?