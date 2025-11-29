Які є додаткові виплати після 70 років?

В Україні пенсіонери від 70 років мають право на вікову надбавку до пенсії. Після настання 70-річчя доплата становить 300 гривень щомісяця, що в сумі за рік дає 3 600 гривень додатково, розповіли в Пенсійному фонді, пише 24 Канал.

Водночас пенсіонери після 75 років отримують підвищення до 456 гривень на місяць. При цьому ця сума включає попередню доплату, тобто фактичне підвищення від 70 років складає 156 гривень на місяць.

Зауважте! Для тих, кому виповнилося 80 років, надбавка зростає ще на 114 гривень щомісяця.

Як отримати доплату за вік?

Водночас у ПФУ відзначили дві важливі вимоги для отримання доплати. Щоб отримати вікові надбавки, пенсія не повинна перевищувати 10 340 гривень.

Важливо! Доплата додається до пенсії без додаткових звернень до Пенсійного фонду України.

У такому випадку надбавка коригується, якщо загальна сума виплат стає більшою за цей ліміт. Окрім того, доплати за вік не нараховуються тим пенсіонерам, які продовжують працювати.

Які ще можна отримати доплати до пенсії?