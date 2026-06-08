Кому надо пройти идентификацию в 2026 году?

Физическую идентификацию должны проходить все пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины, но хотят и в дальнейшем получать украинскую пенсию. Это закреплено статьей 47-1 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает ПФУ.

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Лицам, которые временно проживают за рубежом, выплата пенсии осуществляется на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации,

– сообщает ПФУ.

Успевать пройти идентификацию надо до 31 декабря каждого календарного года. То есть, получается что:

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Пенсионеры, которые успели пройти идентификацию в 2025 году, будут получать пенсию в 2026.

Если же лицо хочет продолжать получать пенсию в 2027, идентификацию необходимо пройти в 2026 году.

Сейчас проходить идентификацию должны пенсионеры, находящихся ТОТ. Благодаря этому, им продолжит поступать украинская пенсия в обычном режиме.

Что важно знать о пенсионной идентификации?