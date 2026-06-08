Кому надо пройти идентификацию в 2026 году?
Физическую идентификацию должны проходить все пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины, но хотят и в дальнейшем получать украинскую пенсию. Это закреплено статьей 47-1 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает ПФУ.
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Лицам, которые временно проживают за рубежом, выплата пенсии осуществляется на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации,
– сообщает ПФУ.
Успевать пройти идентификацию надо до 31 декабря каждого календарного года. То есть, получается что:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Пенсионеры, которые успели пройти идентификацию в 2025 году, будут получать пенсию в 2026.
- Если же лицо хочет продолжать получать пенсию в 2027, идентификацию необходимо пройти в 2026 году.
Сейчас проходить идентификацию должны пенсионеры, находящихся ТОТ. Благодаря этому, им продолжит поступать украинская пенсия в обычном режиме.
Что важно знать о пенсионной идентификации?
- Физическая идентификация это сверхважная. Именно благодаря ей, происходит подтверждение личности. То есть, проверяется, что средства поступают тому человеку, которому они предназначены.
- Пройти идентификацию можно различными методами. В частности, такая опция доступна в отделении ПФУ. Также это можно сделать онлайн, например, через вебпортал Пенсионного фонда.