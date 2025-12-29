Якою буде мінімальна пенсія у 2026 році?

Йдеться про 25 000 гривень. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на картку законопроєкту №14330.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні на 234 гривні зросте прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Відповідний розмір матиме мінімальна пенсія – 2 595 гривень.

Однак у законопроєкті №14330 про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо встановлення "справедливого розміру мінімальної пенсії" пропонують іншу суму.

Цей показник (2 595 гривень – 24 Канал) є абсолютно недостатнім для забезпечення життя громадян, він відірваний від реалій життя і де-факто не здатний забезпечити базові умови для однієї особи, яка втратила працездатність,

– йдеться в пояснювальній записці.

Ініціатором виступив Максим Заремський з фракції "Слуга народу". Депутат пропонує збільшити виплату до 25 000 гривень.

Для фінансування підвищення нібито необхідно збільшити суму перерахувань Нацбанку до держбюджету: замість 146 мільярдів гривень – не менш як 176 мільярдів гривень.

Водночас для розміру прожиткового мінімуму інших соціальних і демографічних груп населення (дітей і працездатних осіб) змін не передбачено.

Нагадаємо, раніше голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев пропонував підняти мінімальну пенсію в Україні до 4 700 гривень у 2026 році. Нардеп закликав провести пенсійну реформу, змінити "несправедливу формулу" нарахування виплат і ліквідувати "кланові спецпенсії для окремих каст" держслужбовців.

Як вираховують розмір пенсії?