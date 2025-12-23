Як стаж і зарплата впливають на розмір пенсії?

Тож навіть тривалий стаж не гарантує вам високої пенсії, якщо зарплата була низькою. Деталі пояснює 24 Канал із посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Дивіться також Від киянки вимагали повернути понад 65 тисяч гривень "зайвої" пенсії: що вирішив суд

Відповідно до статей 25, 27 та 40, розмір пенсії обраховують за формулою: П = Зп × Кз × Кс.

П – це розмір пенсії, у гривнях;

– це розмір пенсії, у гривнях; Зп – середня зарплата по Україні за 3 останні роки;

– середня зарплата по Україні за 3 останні роки; Кз – індивідуальний коефіцієнт зарплати, який показує, наскільки ваша зарплата була вищою або нижчою за середню зарплату по Україні у ті самі періоди, що враховуються для пенсії;

– індивідуальний коефіцієнт зарплати, який показує, у ті самі періоди, що враховуються для пенсії; Кс – коефіцієнт стажу (як-от 0,3 для 30 років стажу).

Отже, попри великий стаж, пенсію найчастіше "просаджує" низька офіційна зарплата. У формулі розрахунку ці два чинники нерівноцінні: зарплата формує базу, від якої рахують виплату, а стаж лише множить її на певний відсоток.

Тому навіть дуже тривалий стаж може лише частково підняти пенсію. Він не здатен повністю компенсувати низький заробіток, якщо внески роками сплачувалися з невеликих сум.

Довідка: Якщо ви звертаєтеся за пенсією у 2025 році, буде враховано середню зарплату (Зп) за 2022 – 2024 роки. За даними пенсійного фонду, цей показник становить 15 057,09 гривень.

Приклад:

Розглянемо найгірший сценарій, за якого офіційна зарплата на рівні мінімальної (8 000 гривень) і максимально можливий стаж у 60 років – 44 роки (тобто робота з 16 років).

Розрахунок: 15 057 (Зп) × 0,53 (Кз) × 0,44 (Кс) = 3 511 гривень.

Далі додаємо надбавку за понаднормовий стаж: при 44 роках це 9 років понад норму для чоловіків і 14 років для жінок. Така доплата становить 212 і 330 гривень відповідно. Отже, пенсія буде 3 723 гривень для чоловіків і 3 841 гривня для жінок.

Якою є мінімальна пенсія в Україні?