Чи зобов'язали киянку повернути кошти?

Опісля пенсійний фонд звернувся до цивільного суду з вимогою стягнути ці кошти як безпідставно отримані. Детальніше про результати справи розповідає 24 Канал із посиланням на рішення Деснянського районного суду Києва, опубліковане 9 грудня.

Дивіться також Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році

Пенсійний фонд здійснив індивідуальний перерахунок пенсії, унаслідок якого дійшов висновку про переплату за період від 1 липня 2021 року до 31 березня 2023 року – у 65 797,67 гривні.

З метою досудового врегулювання на адресу жінки надіслали лист, який вона "проігнорувала та безпідставно отримані кошти не повернула".

Опісля пенсійний фонд звернувся до суду з проханням стягнути з відповідачки зазначену суму, але в задоволенні позову відмовили, оскільки він не довів зловживань чи подання недостовірних даних з боку жінки та не підтвердив підстав, за яких пенсія підлягає поверненню (рахункова помилка або недобросовісність).

Під час розгляду справи, судом не встановлено наявність зловживань з боку відповідачки та подання останньою недостовірних даних,

– йдеться в рішенні.

Довідка: положення статті 50 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" свідчить про те, що стягнення виплаченої пенсії можливе лише за двох умов, а саме: зловживання з боку пенсіонера та подання останнім недостовірних даних.

Окрім того, за статтею 1215 Цивільного кодексу України, не підлягають поверненню, зокрема, безпідставно набуті заробітна плата, пенсії, допомоги, стипендії тощо, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача.

Які є умови отримання пенсії?