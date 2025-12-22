Хто має право на соціальну допомогу?

Соціальну допомогу в Україні призначають за законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Законодавство гарантує щомісячну соціальну допомогу таким категоріям:

громадянам, які досягли 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства, або яким підтвердили інвалідність в установленому порядку;

українцям із І групою інвалідності, якщо вони не отримують пенсію;

дітям померлого годувальника, який на час смерті не набув необхідного страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності III групи.

Зауважте! Соціальна допомога людям, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього за законом страхового стажу, виплачується у разі наявності менш як 15 років стажу, наголошує ПФУ.

Які умови призначення соціальної допомоги?

Державну соціальну допомогу призначають цим категоріям за таких умов:

особа не отримує пенсію чи соціальні виплати за законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

людині не виплачуються кошти за законом "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Ця вимога не застосовується до осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на соцдопомогу дитині померлого годувальника за законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" та на виплати за законом "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Окрім того, соцдопомогу нараховують саме малозабезпеченим особам, якщо їхній середньомісячний дохід за пів року до дня призначення звернення за виплатами не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2025 році ця сума складає 2 361 гривня.

Важливо! Людям з інвалідністю І групи та дітям померлого годувальника держава гарантує щомісячну соціальну допомогу незалежно від їхнього доходу.

Як отримати соціальну допомогу?

Державну соціальну допомогу призначає Пенсійний фонд України. Щоб її оформити, необхідно звернутися до нього одним зі зручних способів:

особисто до сервісного центру Фонду у своєму регіоні;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради своєї громади;

через місцевий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП;;

або ж онлайн – через вебпортал електронних послуг, мобільний застосунок Пенсійного фонду або через Дію з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Зауважте! Подати заяву на оформлення соцдопомоги можна також поштовим відправленням на адресу територіального управління ПФУ.

Що відомо про базову соціальну допомогу?