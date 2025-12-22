Кто имеет право на социальную помощь?

Социальную помощь в Украине назначают по закону "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Законодательство гарантирует ежемесячную социальную помощь таким категориям:

гражданам, достигшим 65 лет и не имеющим права на пенсию в соответствии с законодательством, или которым подтвердили инвалидность в установленном порядке;

украинцам с І группой инвалидности, если они не получают пенсию;

детям умершего кормильца, который на момент смерти не приобрел необходимого страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности III группы.

Обратите внимание! Социальная помощь людям, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного по закону страхового стажа, выплачивается при наличии менее 15 лет стажа, отмечает ПФУ.

Какие условия назначения социальной помощи?

Государственную социальную помощь назначают этим категориям при следующих условиях:

лицо не получает пенсию или социальные выплаты по закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании";

человеку не выплачиваются средства по закону "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Это требование не применяется к лицам с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью, которые имеют право на соцпомощь ребенку умершего кормильца по закону "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью" и на выплаты по закону "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Кроме того, соцпомощь начисляют именно малообеспеченным лицам, если их среднемесячный доход за полгода до дня назначения обращения за выплатами не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2025 году эта сумма составляет 2 361 гривна.

Важно! Людям с инвалидностью I группы и детям умершего кормильца государство гарантирует ежемесячную социальную помощь независимо от их дохода.

Как получить социальную помощь?

Государственную социальную помощь назначает Пенсионный фонд Украины. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться к нему одним из удобных способов:

лично в сервисный центр Фонда в своем регионе;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета своей общины;

через местный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);;

или же онлайн – через вебпортал электронных услуг, мобильное приложение Пенсионного фонда или через Дію с использованием квалифицированной электронной подписи.

Обратите внимание! Подать заявление на оформление соцпомощи можно также почтовым отправлением в адрес территориального управления ПФУ.

Что известно о базовой социальной помощи?