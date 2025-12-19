Кто может получать пенсию без стажа?

Условия для выхода на пенсию в 2026 году изменятся, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выплаты, составляет:

после достижения возраста 60 лет – не менее 33 лет;

по достижении возраста 63 года – не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Если же у человека меньше 15 лет стажа или он отсутствует, в 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

Какой размер пенсии, если никогда не работал?

Размер социальной помощи определяют как разницу между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев и прожиточным минимумом для нетрудоспособных.

Прожиточный минимум в 2025 году составляет 2 361 гривну, а в 2026 составит 2 595 гривен.

Как оформить социальную пенсию?

Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Какие документы нужны:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Паспорт гражданина Украины;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;

Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);

Информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.

Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.

Что известно о пенсиях в Украине?