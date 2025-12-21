Какие льготы будут доступны пенсионерам в 2026 году?

От коммунальных услуг до транспортных и медицинских преференций. Все эти государственные гарантии охватывают различные сферы повседневной поддержки пенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В частности, они смогут воспользоваться:

Освобождением от земельного налога. Пенсионеры, которые вышли на пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог в пределах установленных норм площади. Это касается приусадебных участков, участков для садоводства, гаражей, дачных построек и ведения личного крестьянского хозяйства

Важно! Льготу оформляют через налоговые органы в течение 30 дней после приобретения права.

Налоговым послаблением на денежные выплаты. Члены семей погибших или умерших ветеранов, а также мобилизованные военные в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности получают помощь без налогообложения.

Какие социальные и финансовые льготы будут действовать для пенсионеров?

Льготы также предусматривают ряд малоизвестных социальных льгот, как вот на:

Коммунальные услуги. Жители сельской местности, которые до выхода на пенсию работали в сфере образования, медицины, культуры или библиотечной сфере, могут получить полную компенсацию расходов на электроэнергию, газ, воду и печное топливо.

Важно! Пенсионеры также могут оформить жилищную субсидию, если расходы на коммуналку превышают определенную долю дохода, напоминают в ПФУ.

Проезд и транспорт. Пенсионеры пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте и на пригородных маршрутах, при наличии пенсионного удостоверения.

Санатории и реабилитация. Пенсионеры, которые вернулись из плена или нуждаются в лечении, могут получить бесплатные путевки в санатории за государственный счет.

Автострахование и парковка. 50% скидка на обязательное страхование авто (ОСАГО). Кроме того, пенсионеры могут бесплатно парковать автомобиль на платных стоянках.

Обратите внимание! Бесплатная первичная и вторичная юридическая помощь доступна всем пенсионерам с пенсией менее 4 722 гривны, а для лиц с инвалидностью до 6 056 гривен.

