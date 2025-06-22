Кто может бесплатно ездить по Киеву

В Киеве бесплатный проезд в общественном транспорте предусмотрен для отдельных категорий граждан с социальными льготами. К ним относятся ветераны, пенсионеры, дети и люди с инвалидностью, а также другие определенные законом группы, сообщает 24 Канал со ссылкой на KyivTime.

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Среди категорий, которые могут ездить бесплатно, есть:

пенсионеры,

участники боевых действий и приравненные к ним,

военные с инвалидностью вследствие войны,

ветераны правоохранительных органов,

многодетные родители,

дети до 6 лет и дети из многодетных семей,

работники полиции во время службы,

лица с инвалидностью I и II групп,

дети с инвалидностью,

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие I категории.

Важно! Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пенсионерам нужна "Карточка киевлянина", которая также дает дополнительные скидки на различные услуги. Оформить ее могут киевляне, внутренне перемещенные лица, официально трудоустроенные в столице, ученики и студенты киевских учебных заведений.