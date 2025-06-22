Хто може безкоштовно їздити по Києву
У Києві безкоштовний проїзд у громадському транспорті передбачений для окремих категорій громадян із соціальними пільгами. До них належать ветерани, пенсіонери, діти та люди з інвалідністю, а також інші визначені законом групи, повідомляє 24 Канал із посиланням на KyivTime.
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Серед категорій, які можуть їздити безкоштовно, є:
- пенсіонери,
- учасники бойових дій та прирівняні до них,
- військові з інвалідністю внаслідок війни,
- ветерани правоохоронних органів,
- багатодітні батьки,
- діти до 6 років та діти з багатодітних сімей,
- працівники поліції під час служби,
- особи з інвалідністю І та ІІ груп,
- діти з інвалідністю,
- ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі І категорії.
Важливо! Щоб скористатися безкоштовним проїздом, пенсіонерам потрібна "Картка киянина", яка також дає додаткові знижки на різні послуги. Оформити її можуть кияни, внутрішньо переміщені особи, офіційно працевлаштовані в столиці, учні та студенти київських навчальних закладів.