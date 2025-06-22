Хто може безкоштовно їздити по Києву

У Києві безкоштовний проїзд у громадському транспорті передбачений для окремих категорій громадян із соціальними пільгами. До них належать ветерани, пенсіонери, діти та люди з інвалідністю, а також інші визначені законом групи, повідомляє 24 Канал із посиланням на KyivTime.

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Серед категорій, які можуть їздити безкоштовно, є:

пенсіонери,

учасники бойових дій та прирівняні до них,

військові з інвалідністю внаслідок війни,

ветерани правоохоронних органів,

багатодітні батьки,

діти до 6 років та діти з багатодітних сімей,

працівники поліції під час служби,

особи з інвалідністю І та ІІ груп,

діти з інвалідністю,

ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі І категорії.

Важливо! Щоб скористатися безкоштовним проїздом, пенсіонерам потрібна "Картка киянина", яка також дає додаткові знижки на різні послуги. Оформити її можуть кияни, внутрішньо переміщені особи, офіційно працевлаштовані в столиці, учні та студенти київських навчальних закладів.