Пільги для пенсіонерів у 2025 році
Вони спрощують життя літнім людям та дозволяють заощаджувати їм кошти, повідомляє 24 Канал.
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Зокрема мова йде про такі види допомоги пенсіонерам в Україні:
- Безплатний проїзд. Якщо їздити на приміських маршрутах, у міському громадському транспорті чи у приміських поїздах, то пенсіонери можуть це робити абсолютно безкоштовно.
- Безплатна комуналка. Українські пенсіонери мають право на знижку у розмірі 100% на сплату комунальних послуг, а також на паливо та газ. Проте за умови якщо вони проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури.
- Звільнення від земельного податку. Літні люди, що досягли пенсійного віку, віком звільнені від його сплати, відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України.
- Безплатна юридична допомога. Пенсіонери в Україні можуть отримати вторинну допомогу. Проте у тих випадках, коли якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.
Важливо! Ті пенсіонери, що володіють машиною з двигуном об'ємом до 2500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловатів, можуть отримати ще й 50% знижки на автострахування та безплатно паркувати авто.