Пільги для пенсіонерів у 2025 році

Вони спрощують життя літнім людям та дозволяють заощаджувати їм кошти, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема мова йде про такі види допомоги пенсіонерам в Україні:

Безплатний проїзд. Якщо їздити на приміських маршрутах, у міському громадському транспорті чи у приміських поїздах, то пенсіонери можуть це робити абсолютно безкоштовно.

Якщо їздити на приміських маршрутах, у міському громадському транспорті чи у приміських поїздах, то пенсіонери можуть це робити абсолютно безкоштовно. Безплатна комуналка. Українські пенсіонери мають право на знижку у розмірі 100% на сплату комунальних послуг, а також на паливо та газ. Проте за умови якщо вони проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури.

Українські пенсіонери мають право на знижку у розмірі 100% на сплату комунальних послуг, а також на паливо та газ. Проте за умови якщо вони проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури. Звільнення від земельного податку. Літні люди, що досягли пенсійного віку, віком звільнені від його сплати, відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України.

Літні люди, що досягли пенсійного віку, віком звільнені від його сплати, відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України. Безплатна юридична допомога. Пенсіонери в Україні можуть отримати вторинну допомогу. Проте у тих випадках, коли якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.

Важливо! Ті пенсіонери, що володіють машиною з двигуном об'ємом до 2500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловатів, можуть отримати ще й 50% знижки на автострахування та безплатно паркувати авто.