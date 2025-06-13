Як перевірити субсидії

Також ПФУ проінформував деяких пільговиків щодо права на пільгу до кінця 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на фонд.

Читайте також Отримував допомогу – повертай: кому доведеться відшкодувати субсидії

Отримувачі субсидій на ЖКП можуть ознайомитись як із розміром, так зі структурою нарахувань за травень. Водночас отримувачі пільг можуть дізнатися про результат перевизначення права.

Для ознайомлення з повідомленням потрібно зробити кілька кроків.

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA.

Увійти в особистий кабінет.

У меню ліворуч вибрати рубрику "Мої повідомлення".

У вікні, що з’явиться на екрані, перейти в "Індивідуальні повідомлення" та ознайомитися з текстом повідомлення щодо житлової субсидії або пільги.

Нагадаємо! Для окремих категорій громадян середньомісячний дохід родини, який дає право на пільгу, не повинен перевищувати величину доходу, яка дає право на податкову соцпільгу – 4 240 гривень.