Які пільги будуть доступні пенсіонерам у 2026 році?

Від комунальних послуг до транспортних та медичних преференцій. Усі ці державні гарантії охоплюють різні сфери повсякденної підтримки пенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Зокрема, вони зможуть скористуватися:

Звільненням від земельного податку. Пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок у межах встановлених норм площі. Це стосується присадибних ділянок, ділянок для садівництва, гаражів, дачних будівель та ведення особистого селянського господарства

Важливо! Пільгу оформлюють через податкові органи протягом 30 днів після набуття права.

Податковим послабленням на грошові виплати. Члени сімей загиблих або померлих ветеранів, а також мобілізовані військові у разі інвалідності чи часткової втрати працездатності отримують допомогу без оподаткування.

Які соціальні та фінансові пільги діятимуть для пенсіонерів?

Пільги також передбачають ряд маловідомих соціальних пільг, як от на:

Комунальні послуги. Жителі сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали у сфері освіти, медицини, культури чи бібліотечній сфері, можуть отримати повну компенсацію витрат на електроенергію, газ, воду та пічне паливо.

Важливо! Пенсіонери також можуть оформити житлову субсидію, якщо витрати на комуналку перевищують визначену частку доходу, нагадують у ПФУ.

Проїзд та транспорт. Пенсіонери користуються безкоштовним проїздом у громадському транспорті та на приміських маршрутах, за наявності пенсійного посвідчення.

Санаторії та реабілітація. Пенсіонери, які повернулися з полону або потребують лікування, можуть отримати безкоштовні путівки до санаторіїв за державний кошт.

Автострахування та парковка. 50% знижка на обов'язкове страхування авто (ОСЦПВ). Крім того, пенсіонери можуть безкоштовно паркувати автомобіль на платних стоянках.

Зверніть увагу! Безоплатна первинна та вторинна юридична допомога доступна всім пенсіонерам із пенсією менше ніж 4 722 гривні, а для осіб з інвалідністю до 6 056 гривень.

Чи зросте пенсія у 2026 році?