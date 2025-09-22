Что известно о базовой социальной помощи?

Она позволит быстрее и проще оформить поддержку, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлии Свириденко.

Она подчеркнула, что для правительства важно, чтобы каждая украинская семья могла получить поддержку от государства. В частности быстро и без лишней бюрократии.

Поэтому мы меняем подход: вместо пяти различных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах,

– написала Свириденко.

Речь идет в частности о таких людях:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери и дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

Подать заявление на такую помощь можно онлайн в "Дії". Все будет происходить максимально просто: несколько шагов в приложении – и лицо получит расчет ежемесячной выплаты.

Обратите внимание! Если все устраивает, то человек подает заявку. И не нужно тратить дополнительное время на сбор бумажных справок.

Размер помощи рассчитывается индивидуально. Однако ума привязана к базовой величине, которая определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. На сегодня это 4 500 гривен.

Благодарна международным партнерам, которые помогают нам делать социальные услуги более доступными для людей, – поблагодарила Юлия Свириденко.

В частности она отметила, что это пилотный проект. И он рассчитан на два года.

Заметьте! Параллельно украинское правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент.

Как украинцы могут получать помощь?