Что известно о базовой социальной помощи?
Она позволит быстрее и проще оформить поддержку, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлии Свириденко.
Она подчеркнула, что для правительства важно, чтобы каждая украинская семья могла получить поддержку от государства. В частности быстро и без лишней бюрократии.
Поэтому мы меняем подход: вместо пяти различных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах,
– написала Свириденко.
Речь идет в частности о таких людях:
- малообеспеченные семьи;
- одинокие матери и дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.
Подать заявление на такую помощь можно онлайн в "Дії". Все будет происходить максимально просто: несколько шагов в приложении – и лицо получит расчет ежемесячной выплаты.
Обратите внимание! Если все устраивает, то человек подает заявку. И не нужно тратить дополнительное время на сбор бумажных справок.
Размер помощи рассчитывается индивидуально. Однако ума привязана к базовой величине, которая определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. На сегодня это 4 500 гривен.
Благодарна международным партнерам, которые помогают нам делать социальные услуги более доступными для людей, – поблагодарила Юлия Свириденко.
В частности она отметила, что это пилотный проект. И он рассчитан на два года.
Заметьте! Параллельно украинское правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент.
Какие еще новости о соцвыплатах могут заинтересовать украинцев?
В Украине расширили программу "Пакет школьника". Об этом сообщает Правительственный портал. Помощь можно будет потратить еще и на книги.
Потратить на них средства можно будет уже с 1 октября. В частности с 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобрести товары для первоклассников за средства программы.
Напомним! Подать заявку можно до 15 ноября.
Как украинцы могут получать помощь?
Украинцы могут открыть ДіюКартку. Это мультисчет для личных средств, государственных выплат и различных видов социальной помощи.
Оформить Дія.Карту можно через приложение Дія или банки-партнеры. Список последних продолжает активно расширяться.
Национальный кэшбек и еВідновлення не входят в мультисчетную карту.