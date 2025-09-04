Что известно о Дія.Картка?
Дія.Картка - это новый уровень удобства для управления – это новый уровень удобства для управления вашими финансами, передает 24 Канал со ссылкой на министр цифровой трансформации Михаила Федорова.
То есть отныне личные средства, выплаты по государственным программам и социальная помощь могут находиться на одном удобном мультисчете. Поэтому одна Дія.Картка предоставляет много возможностей.
Согласно словам Федорова, на Дія.Карту можно получить:
- еКнигу;
- еМалятко;
- Пакет школьника;
- Военные облигации;
- Ветеранский спорт;
- Помощь по безработице;
- Помощь ВПЛ;
- Выплату пенсий;
- Помощь от международных организаций и другие.
Дія.карта – универсальная для государственных выплат и личных денег. С ней вы можете легко переводить средства, снимать наличные, пополнять, а также сочетать личные и целевые средства от государства при оплате,
– пояснил Федоров.
В то же время Национальный кэшбек и еВідновлення работают отдельно. Они не входят в мультисчетную карту.
Как оформить Дія.Карту?
Оформить Дія.Карту можно в смартфоне через приложение Дія или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank, Кредит Днепр и Абанк. В то же время вскоре перечень банков расширится.
Продолжаем строить цифровое государство, где граждане получают услуги быстро, удобно и доступно,
– написал Михаил Федоров.
В то же время в Дії объяснили, что физическую карту вскоре можно будет взять в отделении банка-партнера. А для того, чтобы снять наличные можно воспользоваться деньгами с текущего счета Дія.Картки.
Обратите внимание! Срок действия карты должен определить банк.
Что еще нового ожидать украинцам?
- В Украине на портале Дія запустили ИИ-ассистента для получения государственных услуг в чате. Сейчас он работает в тестовом режиме. Но в дальнейшем будет интегрирован в мобильное приложение.
- Министерство цифровой трансформации представило проект программы правительства. Сейчас в планах запустить "Дія.Офіс" для госслужащих, электронный суд, образовательную платформу "Мрия".
- Также в "Дії" можно будет развестись, а не только зарегистрировать брак. Подобное обновление планируется осенью 2025 года.