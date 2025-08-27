На что выделили деньги для еВідновлення?

На программу выделили дополнительные средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Смотрите также Статус ВПЛ в Украине: какие льготы предусмотрены и почему важно иметь справку

Средства пойдут на финансирование жилищных сертификатов по проекту "HOME: компенсация за уничтоженное жилье". С их помощью еще почти 3 700 семей, чьи дома были разрушены, смогут приобрести новое жилье.

Как работает еВідновлення? еВідновлення – это государственная программа Украины, которая предоставляет денежную помощь или жилищные сертификаты для восстановления жилья, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии. Программа позволяет получить средства на ремонт поврежденного жилья или жилищный сертификат на покупку нового жилья взамен уничтоженного. Подать заявление и получить помощь можно через приложение Дія.

Однако некоторые украинцы не смогут получить компенсацию за разрушенное жилье:

лица, к которым введены санкции по закону Украины "О санкциях";

лица, которые имеют судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;

наследники вышеперечисленных лиц.

Как подать заявку на еВідновлення?

Если лицо имеет статус ВПЛ, но не имеет сертификата еВідновлення, то ему следует:

Зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе на портале или в приложении Дія. Податься на компенсацию за разрушенное жилье. Дождаться в течение 30 дней заключения комиссии о состоянии жилья.

Если же украинка или украинец имеет сертификат еВідновлення, но еще не бронировала или не бронировал средства, то алгоритм действий таков:

Податься на бронирование через Дію или ЦНАП. Ждать подтверждения о наличии средств. В течение 30 дней прекратить право собственности на разрушенное жилье и заключить у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.

Если лицо имеет забронированный сертификат, то после оповещения необходимо прекратить право собственности на разрушенное жилье и купить новое забронированным средствами.