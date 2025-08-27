На что выделили деньги для еВідновлення?
На программу выделили дополнительные средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Средства пойдут на финансирование жилищных сертификатов по проекту "HOME: компенсация за уничтоженное жилье". С их помощью еще почти 3 700 семей, чьи дома были разрушены, смогут приобрести новое жилье.
Как работает еВідновлення?
еВідновлення – это государственная программа Украины, которая предоставляет денежную помощь или жилищные сертификаты для восстановления жилья, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии. Программа позволяет получить средства на ремонт поврежденного жилья или жилищный сертификат на покупку нового жилья взамен уничтоженного. Подать заявление и получить помощь можно через приложение Дія.
Однако некоторые украинцы не смогут получить компенсацию за разрушенное жилье:
- лица, к которым введены санкции по закону Украины "О санкциях";
- лица, которые имеют судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;
- наследники вышеперечисленных лиц.
Как подать заявку на еВідновлення?
Если лицо имеет статус ВПЛ, но не имеет сертификата еВідновлення, то ему следует:
- Зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе на портале или в приложении Дія.
- Податься на компенсацию за разрушенное жилье.
- Дождаться в течение 30 дней заключения комиссии о состоянии жилья.
Если же украинка или украинец имеет сертификат еВідновлення, но еще не бронировала или не бронировал средства, то алгоритм действий таков:
- Податься на бронирование через Дію или ЦНАП.
- Ждать подтверждения о наличии средств.
- В течение 30 дней прекратить право собственности на разрушенное жилье и заключить у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.
Если лицо имеет забронированный сертификат, то после оповещения необходимо прекратить право собственности на разрушенное жилье и купить новое забронированным средствами.