Що відомо про Дія.Картку?

Дія.Картка – це новий рівень зручності для керування вашими фінансами, передає 24 Канал з посиланням на міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.

Тобто відтепер особисті кошти, виплати за державними програмами та соціальна допомога можуть перебувати на одному зручному мультирахунку. Тому одна Дія.Картка надає багато можливостей.

Згідно зі слів Федорова, на Дія.Картку можна отримати:

єКнигу; єМалятко; Пакунок школяра; Військові облігації; Ветеранський спорт; Допомогу по безробіттю; Допомогу ВПО; Виплату пенсій; Допомогу від міжнародних організацій та інші.

Дія.Картка – універсальна для державних виплат й особистих грошей. З нею ви можете легко переказувати кошти, знімати готівку, поповнювати, а також поєднувати особисті та цільові кошти від держави при оплаті,

– пояснив Федоров.

Водночас Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо. Вони не входять до мультирахункової картки.

Як оформити Дія.Картку? Оформити Дія.Картку можна в смартфоні через застосунок Дія або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank, Кредит Дніпро та Абанк. Водночас незабаром перелік банків розшириться.

Продовжуємо будувати цифрову державу, де громадяни отримують послуги швидко, зручно й доступно,

– написав Михайло Федоров.

Водночас у Дії пояснили, що фізичну картку невдовзі можна буде взяти у відділенні банку-партнера. А для того, аби зняти готівку можна скористатися грошима з поточного рахунку Дія.Картки.

Зверніть увагу! Строк дії картки має визначити банк.

