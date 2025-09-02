Як працюватиме е-Нотаріат?
Впровадження електронного нотаріату означає створення єдиної цифрової платформи, що об'єднає всі існуючі нотаріальні реєстри в рамках цілісної екосистеми. Це дозволить перетворити одну з найбільш консервативних і зарегульованих сфер на сучасний і зручний сервіс, що є важливим кроком для України на шляху до цифрового лідерства, пише 24 Канал з посиланням на допис Михайла Федорова, віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України.
Дивіться також Україна першою у світі інтегрувала штучний інтелект у державні послуги
Ключовими принципами нової системи стануть прозорість і довіра, які забезпечуються надійними та безпечними технологіями. Для нотаріусів це означатиме значне спрощення робочих процесів. Вони отримають єдине робоче місце з миттєвим доступом до всіх необхідних даних, що дозволить систематизувати рутинні операції та прискорити обмін інформацією між різними реєстрами та базами.
Система нового покоління забезпечить реєстрацію кожної нотаріальної дії та автоматизує перенесення даних між ключовими реєстрами. Крім того, всі документи будуть захищені QR-кодом для швидкої та простої перевірки їхньої автентичності. Це надасть громадянам прозорий і безпечний доступ до нотаріальних послуг, роблячи процес більш ефективним та надійним.
Перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році, але конкретної дати ще не називають.
Що ще цікавого в Дії?
Нагадаємо, в серпні було анонсовано послугу розлучення, яка стане доступна десь восени. Розробними планують додати елемент гейміфікації: послуга буде намагатися відмовити заявників від розлучення, пропонуючи обміркувати рішення.
Також Міністерство цифрової трансформації України презентувало проєкт, що включає запуск "Дія.Офісу" та електронного суду.
З 2025 року в Дії відновлено послугу, що дозволяє продавати та перереєструвати авто без відвідування сервісного центру МВС чи ЦНАПу.
Нарешті, у Дії також запустили першого у світі національного ШІ-агента, який надає послуги. Дія.AI використовує генеративний штучний інтелект на базі моделі Gemini 2.0 Flash від Google, забезпечуючи гнучкі та адаптовані відповіді.