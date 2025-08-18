Згідно з оприлюдненим проєктом, уряд планує низку ключових цифрових перетворень, інформує 24 Канал. Зокрема, проєкт "Дія.Офіс" має на меті оптимізувати роботу державних службовців. Також у планах модернізація центрів надання адміністративних послуг у форматі "ЦНАП 2.0" та впровадження повноцінного електронного суду.

Для бізнесу готують цифрові сервіси та контрольні процедури, включно із системою "е-Акциз". В освітній сфері планують запустити єдину платформу "Мрія", яка має охопити від 30% до 100% шкіл. Крім того, міністерство розширюватиме цифрові послуги у сферах соціального захисту, медицини, оподаткування, а також підтримки ветеранів.

Окрему увагу приділено боротьбі з корупцією. Для цього впровадять "е-Нотаріат" та онлайн-моніторинг ліцензій грального бізнесу.

У планах також інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС. Це включає впровадження європейського гаманця цифрової ідентифікації EUDI Wallet та визнання українського кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в Євросоюзі.

EUDI Wallet Цифровий гаманець ЄС, у якому зберігаються посвідчення особи, водійські права й медичні рецепти. Україна інтегрує свій КЕП у формат eIDAS 2.0, тож громадяни зможуть підписувати документи в Європі, а європейці – в Україні. Визнання українського кваліфікованого е-підпису вже підтримали Польща та Естонія; до кінця 2025-го приєднаються всі держави-члени ЄС.

У сфері телекомунікацій пріоритетами визначено запуск пілотного проєкту 5G, впровадження технології Direct to cell (прямий супутниковий зв'язок для мобільних), створення єдиної роумінгової зони з ЄС, забезпечення доступу до інтернету на залізниці та підвищення стійкості інфраструктури.

Що це за послуги?

"Дія.Офіс" позиціюється як внутрішня платформа для публічних службовців, через яку чиновники зможуть автоматизувати документообіг, підписувати файли кваліфікованим електронним підписом і взаємодіяти з колегами без паперових довідок. Проєкт ґрунтується на модульній архітектурі: спершу запустять електронну пошту й календар, а далі – реєстри завдань, систему погоджень і відеозв'язок.

Важливо! Наприкінці 2025 року всі центральні органи виконавчої влади мають перейти на цю екосистему, що допоможе скоротити витрати на папір і прискорити підготовку управлінських рішень.

Електронний суд (eCourt) – це майданчик, де сторони процесу подають позови, обмінюються заявами й отримують ухвали без фізичних візитів до канцелярій. Пілот запустили ще 2020-го, однак повноцінне розгортання стримували кібербезпека та навантаження на сервери. У новій редакції урядової програми закладено інтеграцію eCourt із реєстрами бухгалтерських і нотаріальних документів, що дасть змогу суддям миттєво перевіряти дані. Передбачено й навчання суддівського корпусу цифровим навичкам, аби мінімізувати відмови через "технічні причини".

Освітня платформа "Мрія" має об'єднати цифрові щоденники, розклад, інструменти для відеоуроків і аналітику успішності школярів. Розробкою займаються українські ІТ-фахівці за відкритою ліцензією, аби будь-яка школа могла доопрацьовувати рішення під власні потреби. У 2024-2025 навчальному році сервіс охопить не менш ніж 30% середніх шкіл, а до 2027-го – увесь державний сектор освіти. Платформа зберігатиме дані в хмарі на українських дата-центрах із резервним копіюванням у країнах ЄС, що відповідає вимогам кіберстійкості.

Система "е-Акциз" замінить паперові марки на цифрові коди DataMatrix. Виробники алкоголю та тютюну генеруватимуть коди через кабінет на порталі Дія, друкуватимуть їх на продукції або наноситимуть лазером, а органи контролю перевірятимуть легальність товару через мобільний застосунок.

Алгоритми відстежуватимуть ланцюжок постачання в реальному часі, скорочуючи час реагування на контрафакт зі тижнів до годин.

Концепція "ЦНАП 2.0" передбачає повну відмову від черг під кабінетами: громадяни обиратимуть послугу й час візиту онлайн, отримуватимуть push-нагадування, а результати оформлення надходитимуть у застосунок Дія. Нові центри проектуватимуться за принципом безбар'єрності: широкі проходи, індикатори для слабозорих, дитячі зони й кімнати для грудного годування. Паралельно Мінцифри інтегрує ЦНАП із реєстрами, щоб скоротити перелік довідок, які приносить заявник.

"е-Нотаріат" покликаний перевести нотаріальні дії в онлайн. Користувач проходить біометричну ідентифікацію, нотаріус проводить відеозустріч, під час якої генерує записи до Державного реєстру речових прав. Документи посвідчуються кваліфікованими підписами сторін і нотаріуса, після чого автоматично надсилаються до реєстру.

Сервіс уже протестували на угодах купівлі-продажу авто, а в 2026-му планують поширити на нерухомість.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні протестували супутниковий зв'язок Starlink Direct to Cell для смартфонів. Технологія забезпечить зв'язок у віддалених районах, під час стихійних лих та в умовах воєнних дій; повноцінний запуск заплановано на осінь і для цього потрібно буде лише 4G смартфон.