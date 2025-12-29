Вже незабаром жителі Токіо зможуть користуватися мережею, швидкість якої у десятки разів перевищує середні показники більшості країн. Це стане ключовим етапом розвитку цифрового майбутнього, розповідає 24 Канал з посиланням на Techblog.comsoc.org.

Дивіться також У США соцмережі прирівняли до сигарет і вимагатимуть попереджати про ризик залежності

Наскільки потужною буде японська мережа?

Вновлена оптоволоконна мережа (FTTH) почне функціонувати в Токіо З березня 2026 року. Вона буде здатна забезпечити вражаючу швидкість до 25 Гбіт/с.

На сьогодні масові споживачі в Японії мають доступ до максимальної швидкості з'єднання швидкості 10 Гбіт/с, що вже вважається високим показником, адже середня медіанна швидкість домашнього інтернету в країнах Європи зараз коливається в межах 150 – 250 Мбіт/с.

Нова послуга від телекомунікаційного гіганта NTT East отримала назву Flet Hikari 25G. Сервіс працюватиме за принципом "найкращих зусиль" (best-effort), що передбачає надання максимально доступної швидкості за поточних технічних умов.

Головною метою компанії є розгортання цифрової інфраструктури наступного покоління. Поки жителі японської столиці готуються до переходу на новий стандарт, решті світу доведеться почекати на аналогічні технології.

Водночас науковці вже працюють над ще потужнішими рішеннями, наприклад, у сфері 6G, де зафіксовано рекорди швидкості, що у 9000 разів перевищують можливості звичайного 5G-зв'язку.

Хто ще у списку лідерів за швидкістю мережі?

Японія – не єдина держава, яка диктує стандарти майбутнього. Південна Корея вже тривалий час залишається синонімом надшвидкого зв'язку: станом на 2025 рік найвищою комерційно доступною швидкістю для домашніх користувачів там є 10 Гбіт/с.

Основні гравці ринку, як-от LG U+, KT та SK Broadband, активно розгортають гігабітну інфраструктуру в житлових комплексах, хоча більшість домогосподарств наразі обирають тарифи від 1 до 2,5 Гбіт/с.

Згідно зі світовим рейтингом Speedtest на початок 2025 року, за показниками медіанної швидкості стаціонарного інтернету першу трійку складають:

Сінгапур (324,92 Мбіт/с);

ОАЕ (310,05 Мбіт/с);

Гонконг (305,71 Мбіт/с).

Поки комерційні мережі змагаються за гігабіти, у наукових лабораторіях встановлюють зовсім інші рекорди.

Дослідники в Японії зуміли передати дані зі швидкістю 1,02 петабіта на секунду (це приблизно 1 мільйон гігабайтів) на відстань понад 1800 кілометрів, як повідомляв Rude Baguette.

Водночас науковці з Університету Астон в Об'єднаному Королівстві продемонстрували швидкість у 402 терабіти на секунду, використовуючи стандартне комерційне оптоволокно, що в 100 мільйонів разів швидше за мінімальні вимоги для стрімінгу відео у форматі HD.

Україна у цьому списку наразі посідає 71-ше місце у світі за швидкістю стаціонарного інтернету з медіанним показником 84,4 Мбіт/с.

Хоча наші темпи впровадження 5G-технологій дещо поступаються країнам Балтії, у листопаді 2024 року в країні було запущено пілотний проєкт нового стандарту зв'язку.